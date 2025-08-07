ESPN anuncia alianza con WWE que incluye transmisión de WrestleMania

ESPN anunció una alianza con WWE, incluyendo los derechos de transmisión de WrestleMania, tras pactar una asociación con la NFL.

En un acuerdo anunciado el miércoles, ESPN se convierte en dueña de los derechos para Estados Unidos de los eventos premium en vivo de WWE. WrestleMania formará parte del servicio de streaming directo al consumidor de ESPN a partir de 2026.

Además de WrestleMania, los eventos premium en vivo de WWE incluyen Royal Rumble, Survivor Series y Money in the Bank.

"El acuerdo de WWE con ESPN es un momento crucial para nuestros millones de fanáticos en Estados Unidos: el líder en entretenimiento deportivo asociándose con la marca más grande en medios deportivo", dijo Nick Khan, el presidente de WWE. "Llevar los eventos emblemáticos de WWE a la plataforma de ESPN es tremendamente emocionante. Sabemos que el cielo es el límite".

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, agregó que el acuerdo "refuerza nuestro portafolio de contenido sin precedentes y ayuda a impulsar nuestro futuro en streaming".

Se espera que ESPN lance su servicio directo al consumidor antes de finales de septiembre. El servicio daría a los consumidores acceso a todos los programas y redes de ESPN por 29.99 dólares al mes.

El acuerdo se produce un día después de que la NFL y ESPN alcanzaron un acuerdo no vinculante. Según los términos, ESPN, una subsidiaria de The Walt Disney Company, adquirirá NFL Network, NFL Fantasy y los derechos para distribuir el canal RedZone a operadores de cable y satélite, y la liga obtendrá una participación del 10% en ESPN.

