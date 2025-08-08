Dominik Mysterio abre las puertas a luchar contra Rey Mysterio si gana el Megacampeonato

Dominik Mysterio se presentará en Triplemanía 33 con la intención de convertirse en Mega Campeón de la Triple A. Para ello tendrá que pasar por encima del Hijo del Vikingo, una tarea bastante complicada.

X: CAPTURA

¿Habrá un Rey Mysterio vs Dominik Mysterio?

Uno de los escenarios que se plantea Dominik Mysterio es luchar contra su padre, Rey Mysterio en caso de ganar el Megacampeonato, pues lo animó a retarlo cuando regrese de su lesión.

"Sería algo enorme. No veo por qué no. Si me convierto en el Mega Campeón de la AAA, no veo por qué mi padre, el duende, no debería venir a suplicarme una oportunidad por el título. Ha estado lesionado desde WrestleMania", dijo Dominik Mysterio en entrevista con Busted Open Radio.

X: CAPTURA

Dominik abre las puertas a enfrentarse con Rey Mysterio

"Si quiere volver y yo soy el Mega Campeón y también el Campeón Intercontinental, él nunca ha luchado por ese título cuando se trata del Mega Campeonato de la AAA. Así que, si lo consigo, estoy seguro de que querrá inscribir su nombre en los libros de historia, pero tiene que pasar por mí, el Mysterio más grande de todos los tiempos”, agregó 'Dirty Dom'.

Dominik Mysterio se ha ganado su lugar en los escenarios más importantes de WWE, algo que ya también hace en Triple A, gracias a la conexión que tiene con el público. Ahora tendrá la oportunidad de hacer historia en ambas compañías.

X: CAPTURA

También te puede interesar: WWE podría llevar WrestleMania a Arabia Saudita en un futuro cercano

