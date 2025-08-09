John Cena vs Brock Lesnar: ¿la máxima rivalidad en la historia reciente de WWE?

El regreso de Brock Lesnar en SummerSlam 2025 para atacar a John Cena ha hecho que la conversación en torno a su rivalidad tome un nuevo rumbo, ya que, en dado caso de concretarse una lucha más entre ambos, la lista seguirá creciendo; sin embargo, estos dos nombres no son los únicos que se han visto enfrentados en varias ocasiones, aunque bien podría ser la rivalidad por excelencia cuando de WWE se trata.

Primera lucha entre ambos en 2002 | Captura

¿'La Bestia' vs 'El Marine' es la mejor rivalidad?

WWE ha tenido a lo largo de su historia rivalidades que han traspasado los límites de la normalidad, ya sea por encuentros soñados de los cuales en algún momento no se tenía ni idea de poderlos ver o por alguna historia que hizo que dicha rivalidad rompiera los límites y potenciara las emociones. Algunos ejemplos podrían ser: Undertaker vs Shawn Michaels, The Rock vs Stone Cold Steve Austin o de manera más reciente Cody Rhodes vs Roman Reigns.

Lo que ha hecho especial la enemistad de Cena y Lesnar, son las diferencias y a la vez las similitudes por parte de ambos, físicos impresionantes que permiten disfrutar de un 'choque de trenes' cada vez que se ven las caras. O bien, también podría resaltar la ausencia de ambos por un tiempo para dedicarse a otra cosa que no fuera wrestling, Brock con UFC y Cena John con la actuación, etapa que continuará después de su retiro.

Lesnar regresó para atacar a Cena en SummerSlam | wwe.com

Momentos memorables entre Lesnar y Cena

Los dos primeros combates entre ambos se dieron en SmackDown, el primero fue el 19 de septiembre de 2002 culminando en una victoria de Brock Lesnar; el segundo se llevó a cabo en febrero del año siguiente, teniendo el mismo resultado, al igual que su lucha en Backlash 2003, es decir, tres derrotas para Cena en la primera parte de su rivalidad.

No fue hasta 2012, después del regreso de 'La Bestia', cuando en Extreme Rules de ese mismo año, Cena por fin pudo vencerlo tras una lucha bastante violenta; sin embargo, tan solo unos años después, en SummerSlam 2014, Brock volvería a vencer a Cena, esta vez para conseguir el campeonato mundial pesado de WWE, mismo que defendería de buena manera en Night of Champions y Royal Rumble, en este último evento, ambos luchadores acompañados de Seth Rollins, quien fue parte de una triple amenaza que dejó como ganador a Lesnar.

Aún no hay fecha para su 'última lucha' | wwe.com

Ahora, diez años después de su última lucha mano a mano, Brock Lesnar regresó para enfrentarse a John Cena en su gira de retiro y aunque el tiempo no será suficiente para que 'El Marine' pueda empatar la balanza de derrotas y victorias, sí querrá despedirse ganándole a quien ha sido probablemente su rival más complicado.

