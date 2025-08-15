¿Quién será el rival de John Cena en su última lucha?

John Cena se encuentra en su gira de retiro con respecto a su carrera en WWE, razón por la que los fanáticos se han preguntado, quién será su último rival. Recientemente, el mismo excampeón mundial ha declarado que su futuro lo dejará en manos de la propia WWE, por lo que el rival de su última lucha estará a cargo única y exclusivamente de la empresa.

Cena enfrentará a Logan Paul en Clash in Paris | wwe.com

¿Quién será el último rival de John Cena?

Dentro de los últimos meses se ha hablado de distintos nombres de los que pudiera salir el último rival en la carrera del 'Marine'. En dicha lista, uno de los más sobresalientes es el 'General del Ring' Gunther, quien actualmente se encuentra fuera por una pequeña lesión en la nariz, pero con 37 años, podría ser sin problema el encargado de 'retirar' al excampeón mundial.

El regreso de Brock Lesnar en SummerSlam, había dejado abierta la posibilidad de que se diera un nuevo enfrentamiento entre ambos; sin embargo, WWE ha decidido que para Clash in Paris, el evento más cercano de la empresa, el rival de John sea Logan Paul, aunque no se descarta la presencia de 'La Bestia Encarnada' en Francia, además de que aún existe una pequeña probabilidad de que él sea su último rival.

Gunther ha sonado como el máximo candidato para 'retirar' a Cena | wwe.com

Rivales conocidos

Aunque Gunther sería uno de los luchadores ideales para el adiós de Cena, está claro también que al no haber luchado nunca entre ambos, la química puede ser un tanto complicada, es por eso que no se descarta que ya sea Randy Orton o CM Punk vuelvan a enfrentarse a uno de sus mejores rivales históricos, esto incluso después de ya haberlos enfrentado a lo largo de su año de retiro.

En su carrera, John Cena también ha tenido problemas con los exmiembros de The Shield, por lo que pensar en el actual campeón mundial pesado Seth Rollins o en Roman Reigns no es para nada una mala idea; de hecho, la historia con el 'Jefe Tribal' la historia no ha terminado como tal, pues en SummerSlam de 2021, Reigns venció al 'Marine', frustrando lo que en ese momento era la posibilidad más grande que había tenido de conseguir su campeonato número 17.

Roman Reigns no ha enfrentado a John Cena desde 2021 | wwe.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Al estilo Canelo? El próximo Worlds Collide sería en septiembre en Las Vegas