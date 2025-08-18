¡Oficial! Dominik Mysterio vs El Hijo Del Vikingo por el Megacampeonato en Worlds Collide

Es oficial. La WWE ha confirmado la pelea por el Megacampeonato de la Triple A entre Dominik Mysterio vs El Hijo Del Vikingo en el próximo Worlds Collide que se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

Finalmente la amenaza de Dominik se hizo realidad después de la derrota desafortunada que tuvo en los instantes finales de la pelea con su oponente en Triplemanía XXXIII cuando todo parecía que el campeonato iba a cambiar de manos.

La sorpresiva aparición de AJ Styles frustró la ocasión para quedarse con el cinturón de la Triple A. tras la reyerta en una entrevista a través del canal de YouTube Más Lucha, el hijo de Rey Mysterio no se contuvo y mostró su enojo a Styles y lanzó mensaje.

“Hijo del Vikingo te veo en Worlds Collide”, mencionó Dominik Mysterio afirmando que seguirá buscando ese cinturón que se le ha negado debido y dicho en sus palabras a “ese viejo” (AJ Styles).

Tributo a su tío Rey Mysterio

Por otra parte, Dominik Mysterio confesó que su atuendo que vislumbró en Triplemanía XXXIII fue parte de un tributo a su tío Rey Mysterio en la que era un equipo original del exluchador.

¿Qué dijo sobre Triplemanía?

Fiel a sus estilo Dominik Mysterio catapultó que su presencia le hizo un gran favor a la Lucha Libre AAA debido a que tuvo al “mejor de los Mysterios” en su empresa asegurando que fue una experiencia increíble.

