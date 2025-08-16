Con una especulación enorme y un Sold Out desde el primer dia de venta; los Misterio y Aj Styles consiguieron un éxito rotundo desde la Arena Ciudad de México en el magno evento de lucha libre TRIPLEMANÍA 2025

Rey Mysterio le da la bienvenida a Konnan luego de inducirlo al Salón de la Fama AAA. 👏



Nuevos campeones

El evento más importante de AAA, trajo grandes sorpresas y a grandes superestrellas. Con Rey Misterio dando la bienvenida a todos los espectadores, la acción no se hizo esperara y de inmediato en una pelea por la Copa AAA al estilo del Royal Rumble, trajo la primera emoción con la victoria de Omos.

Inmediatamente después de la Copa AAA, la acción continuó en el duelo por el campeonato Latinoamericano entre Dr Wagner Jr y El Mesías, mismo que no pudo retener al Mesías y cayó ante el hijo de la leyenda para sorpresa de todos en la arena.

Unos minutos más tarde, el campeonato en parejas sepia el que cambiara de dueño, luego de una emocionante lucha entre los payaso del ring (Psycho Clown y Pagano), contra los entonces campeones, Los Garza. La lucha terminó en favor de los retadores consagrándose como nuevos campeones.

El último cambio de campeón fue en la lucha triple amenaza de mujeres por el Campeonato de la Reina, entre Natalya, Lady Flammer y Faby Apache, trayendo consigo a la nueva campeona, Lady Flammer, ayudada por el réferi.

Otra de las luchas que levantó de su asiento al publico fue la de Lola Vice (acompañada del Dia del Juicio), contra Raquel Rodríguez (acompañada por Mr Iguana y el Niño Hamburguesa). La lucha que contó con distintas intervenciones, terminó en una victoria para Vice y su equipo.

El Megacampeonato se queda en casa

Finalmente, la lucha que más llamó la atención de esta noche fue la del Megacampeonato de AAA, disputado entre el campeón, Hijo del Vikingo, El Grande Americano, Dragon Lee y Dominik Misterio.

La lucha aunque duró poco tuvo sus grandes momentos, incluyendo la intervención de AJ Styles, quien impidió que el sucio Dom se convirtiera en el nuevo campeón de AAA, ayudando al Hijo del Vikingo retener su título.

Sin duda, la colaboración entre AAA y WWE está siendo un éxito rotundo, trayendo consigo grandes colaboraciones y luchas, ayudando a que la gente vuelva a tener su atención en el deporte más extremo del mundo.

