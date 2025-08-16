MJF vs Místico: lucha de apuestas rumbo al 92 aniversario del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá una de sus funciones más esperadas con motivo de su 92 aniversario, pues se confirmó la lucha de apuestas entre MJF y Místico, un combate que promete emociones intensas y un ambiente de rivalidad internacional.

MJF reta a Místico tras polémica victoria sobre Zandokan Jr

El luchador estadounidense MJF defendió con polémica el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL al vencer a Zandokan Jr en la Arena México. Con ayuda de distracciones, pausas constantes y un golpe al réferi, MJF aprovechó para faulear al mexicano y retener su título. Tras el combate, no dudó en retar a Místico, a quien señaló directamente para apostar su máscara.

El enmascarado mexicano no tardó en responder. Desde el cuadrilátero, Místico lanzó un desafío inmediato al estadounidense: “Yo sí te voy a aceptar una lucha por ese campeonato… que te parece si le damos a la gente una caída tú y yo”. La respuesta fue un sí de MJF, pero con la condición de que si él gana, Místico deberá perder su máscara.

El 92 aniversario del CMLL, escenario del gran combate

La rivalidad entre ambos luchadores se intensificó tras el reto. MJF, actual figura de AEW, dejó en claro que no solo busca consolidarse como campeón en la Arena México, sino también despojar a una de las máximas leyendas del CMLL de su identidad. Después del apretón de manos que selló la apuesta, MJF atacó a traición a Místico, le arrancó la máscara y lo dejó tendido en el ring cubierto con la bandera de Estados Unidos.

Por su parte, Místico confía en su experiencia y en el apoyo del público para salir victorioso en el aniversario 92 del CMLL. El mexicano aseguró que está dispuesto a defender su máscara con todo, en lo que promete ser una de las luchas más esperadas del año.

La Arena México será testigo de un enfrentamiento histórico entre MJF y Místico, donde no solo estará en juego el Campeonato Mundial Semicompleto, sino también una de las máscaras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

