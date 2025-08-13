Fallece Piratita Morgan II, heredero de una leyenda del pancracio mexicano

La lucha libre mexicana vuelve a vestirse de luto. Este 2025 ha sido un año marcado por la partida de grandes figuras del pancracio nacional, y en esta ocasión, el dolor golpea a la familia de las mini estrellas. Darío Rodríguez López, conocido en los cuadriláteros como Piratita Morgan II, perdió la vida, dejando un hueco difícil de llenar en el corazón de la afición.

La noticia fue confirmada por el legendario luchador Pedro Ortiz Villanueva, Pirata Morgan, quien a través de sus redes sociales expresó su pesar. “Me acabo de enterar que mi mini piratita falleció, mi más sentido pésame a su familia”, publicó en Facebook, desatando una ola de condolencias y mensajes de apoyo para los seres queridos del luchador.

Hijo del recordado Piratita Morgan I, Darío Rodríguez López creció entre máscaras, llaves y el bullicio de las arenas, forjando su propio camino en el exigente mundo de la lucha libre. Su estilo aguerrido, combinado con un carisma natural, lo convirtió en un referente del circuito independiente, donde era siempre bien recibido por el público.

Uno de los comunicados vía Facebook | Captura

Un legado que trasciende generaciones

Piratita Morgan II heredó no solo el nombre y la tradición de su padre, sino también el amor por la lucha libre. Desde sus primeras presentaciones, destacó por su entrega y compromiso, demostrando que la categoría de mini estrellas podía ofrecer combates tan espectaculares como cualquier otro.

Su presencia en los eventos independientes era sinónimo de espectáculo. A pesar de no formar parte de una empresa fija, cumplía con cada compromiso, sin importar el tamaño de la arena o la ciudad. Esa disciplina y respeto por la afición le ganaron el cariño de generaciones enteras.

El fallecimiento sorprendió a muchos | X

Reacciones y despedida de un ídolo

Tras conocerse la noticia, luchadores, promotores y fanáticos se manifestaron en redes sociales para rendir homenaje a Piratita Morgan II. Muchos destacaron su humildad, su espíritu alegre y la pasión que siempre mostró sobre el ring.

La partida de Darío Rodríguez López deja una profunda tristeza en el medio, pero también un legado de lucha, esfuerzo y amor por el deporte espectáculo. Su nombre quedará inscrito junto a las leyendas que hicieron vibrar al público y que demostraron que el tamaño nunca define la grandeza de un luchador.

Los Piratas se expresaron en Facebook | Captura

