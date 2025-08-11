¡Oficial! The Judgment Day estará en Triplemanía XXXlll

La Triple AAA y la WWE anunciaron de manera oficial la presencia de The Judgment Day para Triplemania XXXlll que se celebrará en la Arena Ciudad de México. Hace algunos se dio a conocer una posible invasión; sin embargo, tendrán combate.

Finn Bálor, JD McDonaghn y Raquel Rodríguez tendrán un enfrentamiento cara a cara con Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Valiere Loureda.

Combate oficial l X:luchalibreaaa

Cartelera

En la cartelera está confirmada la batalla por el Megacampeonato de AAA; Hijo del Vikingo vs Dragon Lee vs El Grande Americano vs Dominic Mysterio, en una contienda que será de pronóstico reservado.

Mientras tanto en lucha callejera; Angel y Berto se medirán ante Psycho Clown y Pagano por el Campeonato en Parejas AAA. En lucha por el Reina de Reinas de AAA en batalla de Triple Amenaza Faby Apache vs Natby Nature vs Lady Flammer, entre otros combates.

Triple A l X:luchalibreaaa

Konnan será inducido al Salón de la Fama

Konnan será inducido al Salón de Fama en Triplemanía XXlll, el luchador de 61 años de edad, será galardonado por Rey Mysterio, es reconocido por larga trayectoria y ganador en múltiples ocasiones del campeonatos.

El evento al Salón de Fama de Triple A será la primera de su tipo que se llevará a cabo tras el anuncio que se dio con la adquisición de la marca por parte de la WWE.

Lucha Libre l X:psychooriginal

