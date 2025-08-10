Triplemanía 33: Cartelera revelada para la magna función de AAA

La espera por fin terminó, el sábado 16 de agosto es la fecha en la cual se llevará a cabo la edición 33 de Triplemania, con ingredientes extra en la cartelera tras la fusión de WWE con AAA. Los combates aún podrían tener algunos cambios, pero por lo pronto estas son las luchas que veremos en la Arena Ciudad de México.

Natalya regresa para ser parte del magno evento | X: @luchalibreaaa

Presencia de WWE en México

Tan solo unas semanas después del WWE Supershow en CDMX, algunos luchadores de la empresa americana regresan para ser parte del evento más grande de AAA y lo que puede ser la mejor edición en mucho tiempo considerando las sorpresas que puede haber en la noche del 16 de agosto. Estas son las luchas confirmadas.

Inducción al Salón de la Fama de AAA para Konnan a cargo de Rey Mysterio

a cargo de Lucha por el campeonato Reina de Reinas: Lady Flammer (c) vs Natalya vs Faby Apache

Lucha callejera por los campeonatos en pareja de AAA : Los Garza: Angel y Berto (c) vs Psycho Clown y Pagano

Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: El Mesías (c) vs Hijo del Doctor Wagner Jr.

Lucha de relevos australianos mixtos: Judgment Day: Finn Bálor, JD McDonaugh y Raquel Rodríguez vs Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

Lucha por el Megacampeonato de Triple A: El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

La lucha por el Megacampeonato apunta a robarse el show | X: @luchalibreaaa

La cartelera podría todavía sufrir algunos cambios en dado caso de que así se requiera por parte de los directivos de las empresas. Además de los luchadores confirmados, no se descartan algunas sorpresas a lo largo de la noche del 16 de agosto.

El evento contará con un electrizante mano a mano | X: @luchalibreaaa

