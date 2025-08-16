Undertaker, Shawn Michaels y Triple H preparan sorpresas previo a Triplemanía XXXIII

Triplemanía XXXIII será especial, pues será la primera edición en la que WWE tendrá presencia tras el anuncio de la compra a la compañía mexicana. El show promete ser de alta calidad por las sorpresas.

Leyendas de WWE en Triplemanía

En la Arena Ciudad de México estarán figuras como The Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Otis, Omos, Microman, Pimpinela y más sorpresas que se esperan para el gran evento de la lucha libre.

El tener en el evento a Undertaker, Shawn Michaels y Triple H ya representa un gran atractivo para los aficionados, ya que se trata de leyendas de la WWE, la compañía más grande de lucha libre o pro wrestling.

¿Quiénes lucharán en Triplemanía 2025?

La cartelera presenta combates que prometen ser de lo mejores del año, conformado por luchadores latinos como el Hijo del Vikingo y extranjeros como El Grande Americano, el equipo del Judgment Day acompañados del ídolo del ring, Dominik Misterio, y con posibles más estrellas de la WWE, se espera que sea uno de los mejores eventos deportivos del año.

Desde la participación en conjunto de ambas empresas en Worlds Collide, no se ha visto un trabajo como el que se presume puede haber este día. También será la primera vez en que un evento de AAA se transmita completamente en vivo por los canales oficiales de WWE.

