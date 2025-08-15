Triplemania XXXIII: Cartelera y dónde ver el magno evento de AAA

No hay tiempo para más espera, el día ha llegado y Triplemania XXXIII salta a escena este sábado en la Arena CDMX. Esta será la primera vez que WWE se haga cargo de la producción del evento después de que se hiciera oficial la alianza entre empresas algunos meses atrás, por lo que se espera una gran mejora en el producto ofrecido en el magno evento de AAA.

Desde la participación en conjunto de ambas empresas en Worlds Collide, no se ha visto un trabajo como el que se presume puede haber este día. También será la primera vez en que un evento de AAA se transmita completamente en vivo por los canales oficiales de WWE.

Natalya hace presencia en AAA una vez más | Captura WWE

Cartelera del evento

Lucha de relevos australianos mixtos : Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice vs Finn Bálor, JD McDonaugh y Raquel Rodríguez (The Judgment Day) acompañados de Roxanne Pérez

; participantes a confirmar Lucha por el campeonato Reina de Reinas : Flammer (c) vs Natalya vs Faby Apache

: El Mesías (C) vs El Hijo de Doctor Wagner Jr. Inducción al Salón de la Fama de AAA para Konnan a cargo de Rey Mysterio

: Angel y Berto (Los Garza) vs Pagano y Psycho Clown Lucha por el Megacampeonato de AAA: EL Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

The Judgment Day visita México para estar presentes en Triplemania | Captura WWE

¿Dónde ver el magno evento de Lucha Libre AAA?

Fecha : Sábado 16 de agosto

: Sábado 16 de agosto Sede : Arena CDMX

: Arena CDMX Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

: 7:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canales de WWE en YouTube (inglés y español), Space y HBO Max, TV Azteca (repetición por la noche)

Lucha callejera para defender los campeonatos en pareja | Captura WWE

