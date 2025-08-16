Escenario listo para TRIPLEMANÍA

A solo unas horas del inicio del evento de lucha libre más importante de México, TRIPLEMANÍA, las redes sociales ya mostraron como se verá el ring donde las superestrellas harán su trabajo.

Escenario de TRIPLEMANÍA I @soyjosegloria

Clásico y efectivo

La tarima para el evento muestra una similitud al de la WWE, además de gozar con fuegos artificiales y una pantalla enorme en la parte trasera de camino hacia el ring, además de un camino de luces.

@luchalibreaaa

Listo el evento de TRIPLEMANÍA

El próximo sábado 16 de agosto se llevará a cabo el evento de lucha, TRIPLEMANÍA, mismo que está lleno de especulaciones y expectativas gracias a la compra de la marca Estadounidense, WWE.

La cartelera presenta combates que prometen ser de lo mejores del año, conformado por luchadores latinos como el Hijo del Vikingo y extranjeros como El Grande Americano, el equipo del Dia del Juicio acompañados del ídolo del ring, Dominik Misterio, y con posibles más estrellas de la WWE, se espera que sea uno de los mejores eventos deportivos del año en el pai azteca.

Shawn Michales, Trilple H y Undertaker en TRIPLEMANÍA I @luchalibreaaa

