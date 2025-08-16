Triplemanía XXXIII: Todos los resultados EN VIVO

Triplemanía ya está aquí y la Arena CDMX se vestirá de gala para el gran evento de la AAA. Esta será la primera vez en la historia que sea producido bajo la organización de la WWE, por lo que se espera que sea un evento de gran magnitud.

Las luchas que tendrá Triplemanía XXXIII son de gran nivel, destacando la de Dominik Mysterio contra El Hijo del Vikingo, Dragon Lee y El Grande Americano.

Cartelera:

Megacampeonato AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

Campeonato Reina de Reinas: Lady Flammer (c) vs Faby Apache vs. Natalya

Campeonato Latinoamericano AAA: El Mesías (c) vs El Hijo de Dr. Wagner Jr

Street Fight por los Campeonatos en Parejas: Los Garza (Ángel & Berto) (c) vs Psycho Clown & Pagano

Combate mixto por equipos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, acompañados por Roxanne Pérez) vs Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

Copa Triplemanía Bardahl: con participantes aún por confirmar

Se prenden las luces en la Arena Ciudad de México, la emoción y expectativa para el magno evento de licha libre comienza a brillar en todas las gradas del escenario.

El Grande Americano llega a México

¡Rey Misterio y el Niño Hamburguesa dan la bienvenida a TRIPLEMANÍA!

-Aída Cuevas canta el himno nacional mexicano en la Arena Ciudad de México.

Primera lucha: Copa Bardahl 2025

-La Parka y Laredo Kid abren este evento.

-Otis es el primer representante de WWE en la noche.

-Pimpinela Escarlata llega a la Arena.

-Cibernético se une a TRIPLEMANÍA.

-Microman llega a la lucha.

-Omos es el participante número 13.

-Octagón Jr llega al ring.

-¡Microman elimina a Otis!

-Omos gana la Copa TRIPLEMANÍA 2025, luego de eliminar a la Parka.

Segunda Lucha: Doctor Wagner Jr vs Mesías por el campeonato Latinoamericano

El hijo de Doctor Wagner Jr se corona como nuevo Campeón Latinoamericano de AAA.

Lola Vice vs Raquel Rodríguez

Lola sale con Mr Iguana y el Niño Hamburguesa mientras que Raquel esta acompañada del Dia del Juicio.

Raquel Rodríguez y El Día del Juicio se llevan la victoria y levantan los puños en la Ciudad de México.

Campeonatos en parejas: Psycho Clown y Pagano vs Los Garza (Ángel & Berto)

Hay nuevos campeones en pareja. Luego de una emocionante lucha callejera, los payasos se llevan la victoria y se convierten en los nuevos campeones.

