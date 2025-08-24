Chris Jericho no renovará su contrato con AEW ¿WWE es opción? Este es el camino de Y2J

El actual contrato de Chris Jericho con AEW está a punto de terminar a finales de 2025, por lo que los fanáticos de WWE han comenzado las especulaciones al respecto de su posible regreso a la empresa, misma en la que no ha aparecido desde 2018.

Jericho saldrá de AEW | AEW|

Y2J en WWE

Uno de los considerados 'Mejor en el Mundo' es recordado por varios momentos importantes a lo largo de su estancia en WWE, como su debut en 1999, específicamente el 9 de agosto en Monday Night Raw.

Sin duda alguna, uno de los momentos más importantes en la carrera de Jericho fue cuando se enfrentó a Chyna en Survivor Series 1999 por el campeonato intercontinental que en ese momento tenía ella; posteriormente en Armageddon volvieron a enfrentarse y consiguió su primer campeonato después de vencerla en dicho evento.

Dos años después, en Vengeance 2001, tuvo un enfrentamiento ante The Rock y Stone Cold, rivales a los que posteriormente venció para poderse convertir en Campeón Indiscutido de WWE por primera vez en su carrera.

Jericho en su paso por WWE | WWE|

Rivalidades de Jericho

En cuanto a rivales históricos en la carrera de Chris, uno de los mejores de la historia 'levanta la mano': Shawn Michaels impulsó a Jericho en su estancia dentro de la empresa, ya que a lo largo de su rivalidad, Y2J mencionó que 'El Chico Rompecorazones' era su ídolo de la infancia, lo cual llevó el feudo a un intento de poder superar al otro con una primera parada en WrestleMania XIX en 2003.

Los combates contra Michaels siguieron después en 2008 cuando se enfrentaron en SummerSlam, Unforgiven y No Mercy.

Dentro de los últimos años del miembro de la banda Fozzy en WWE, un personaje malo, pero a la vez cómico se adueñó de los lunes por la noche, ya que junto a Kevin Owens, Y2J creó 'The List of Jericho', generando momentos graciosos al ingresar a los luchadores rivales por motivos absurdos con su frase "¡You just made the list!".

La alianza con Owens terminó en 2017, cuando este lo traicionó en un segmento llamado 'El Festival de la Amistad'. Su rivalidad llegó hasta WrestleMania 33 en 2017 con una lucha por el campeonato de los Estados Unidos, mismo que ganó KO.

Jericho suena para volver a Royal Rumble | AEW|

Últimos años en WWE

Su última aparición responde a 2018 en el evento Greatest Royal Rumble, el cual se llevó a cabo en Arabia Saudita; casualmente, otro de sus momentos memorables fue en 2013, cuando apareció de número dos en la Batalla Real de ese año.

Dentro de la empresa fue nueve veces campeón intercontinental, además de haber sido campeón en parejas en repetidas ocasiones con distintos 'socios', como el ejemplo de Big Show, creando el histórico equipo Jerishow, ganando en repetidas ocasiones las preseas de Tag team.

