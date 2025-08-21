Investigan muerte de Hulk Hogan por negligencia médica tras una cirugía

La sorpresiva muerte de Hulk Hogan, ícono mundial de la lucha libre, podría estar relacionada con un caso de negligencia médica, de acuerdo con información que ha salido a la luz en las últimas horas.

Las autoridades de Clearwater confirmaron que la investigación sigue en curso y que han solicitado expedientes médicos y testimonios clave. “La naturaleza única de este caso nos ha obligado a entrevistar a múltiples testigos y a solicitar documentos clínicos de varios proveedores”, indicó la policía en un comunicado. La familia del luchador ha mostrado su apoyo a las indagatorias.

Hulk Hogan, una de las leyendas más grandes de WWE|

¿Qué pasó con Hulk Hogan?

La versión que más peso ha tomado apunta a un error quirúrgico. De acuerdo con reportes citados por TMZ Sports, un terapeuta ocupacional que estuvo presente en la casa del luchador cuando dejó de respirar aseguró que Hogan había sido víctima de mala praxis.

El especialista afirmó que, durante una cirugía reciente, —aún no se ha confirmado si fue del corazón o del cuello—, se habría lesionado el nervio frénico, encargado de estimular el diafragma y controlar la respiración. Esto explicaría por qué Hogan no sufrió un ataque súbito de dolor torácico, sino que simplemente dejó de respirar.

Fue su esposa, Sky Hogan, quien se dio cuenta de la emergencia y realizó la llamada al 911. Más tarde confirmó que ese nervio se encontraba “comprometido” tras la intervención quirúrgica, y añadió que el cuerpo ya fue sometido a una autopsia, aunque no reveló sus resultados.

WWE|

La familia exige respuestas

La hija del luchador, Brooke Hogan, ha pedido públicamente que se realice una autopsia para esclarecer por completo las causas de la muerte. Hasta ahora, el cuerpo no ha sido cremado, a la espera de que se cumplan las diligencias correspondientes.

Además, trascendió que las conversaciones entre el terapeuta ocupacional y los oficiales que acudieron al llamado quedaron grabadas en las cámaras corporales de los agentes, lo que podría convertirse en evidencia crucial.