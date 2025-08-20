El polémico Cristian Castro aparece en el Inter de Miami vs Tigres para alentar a Messi

El nombre de Cristian Castro volvió a aparecer en las tendencias digitales, y no precisamente por su música. El famoso intérprete mexicano fue captado en el Estadio Chase, casa del Inter de Miami en la MLS. El hecho, que podría parecer una anécdota ligera, se convirtió en un tema viral en redes sociales, tanto por la inesperada presencia del cantante como por las reacciones que generó su apariencia y su aparente “argentinización”.

En un breve video compartido por aficionados, se observa al cantante ingresando al inmueble acompañado de una mujer. Sonríe, saluda a la cámara y responde con un simple “sí” cuando le preguntan si estaba ahí para ver a Messi. El gesto bastó para detonar comentarios y especulaciones: desde quienes celebraron su espontaneidad hasta quienes lo criticaron por su aspecto físico y su manera de expresarse en entrevistas recientes.

La imagen de Cristian Castro en Miami confirma su bajo perfil en los últimos meses. Alejado de los grandes escenarios y con pocas presentaciones públicas, el hijo de Verónica Castro parece reaparecer solo de forma esporádica, aunque siempre logra atraer miradas y dividir opiniones.

Fue al estadio | CAPTURA

De estrella pop a fanático casual de Messi

Aunque Cristian Castro nunca se ha caracterizado por ser un gran aficionado al futbol, su visita al estadio del Inter de Miami llamó la atención por un motivo clave: se trata del equipo de Lionel Messi, figura global que atrae a celebridades de todas partes del mundo. En el clip difundido, el cantante aparece relajado, como un fanático más, preguntando incluso a oficiales del estadio sobre indicaciones de acceso.

La escena reforzó la percepción de que, pese a su fama, Cristian se mueve en público con naturalidad. No hubo despliegue de escoltas ni un círculo mediático alrededor, sino una visita sencilla que; sin embargo, terminó viralizada en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Reapareció en redes | X

Críticas por su aspecto y su “nuevo acento”

Más allá de la visita al estadio, las redes sociales no tardaron en encenderse con comentarios sobre el físico del intérprete de “Azul”. Varios usuarios señalaron que luce desalineado y con una apariencia mayor a su edad real, lo que alimentó burlas y críticas. Otros hicieron referencia a su supuesto uso excesivo de filtros en redes sociales, contrastando con la imagen más natural que mostró en Miami.

A esto se suman los comentarios de quienes lo acusan de “argentinizárse”, pues aseguran que en entrevistas recientes se le ha escuchado con un marcado acento rioplatense. Este detalle, combinado con su presencia en un partido de Messi, reforzó la narrativa de que el cantante atraviesa una etapa de afinidad con la cultura argentina, algo que genera debate entre sus seguidores mexicanos.

Fue criticado por su aspecto | X @LeaguesCup

Cristian Castro, entre el bajo perfil y la polémica constante

El caso de Cristian Castro refleja una constante en su carrera: cada aparición pública termina convertida en tema de conversación, ya sea por sus looks excéntricos, sus comentarios fuera de lo común o su cercanía con la farándula internacional. En esta ocasión, bastó un simple paseo por un estadio en Miami para reactivar el ciclo de polémicas que lo acompaña desde hace años.

Mientras tanto, el cantante continúa con presentaciones esporádicas y proyectos musicales que se mantienen bajo reserva. Para sus fans más fieles, la esperanza es que pronto regrese a los escenarios con la fuerza de antaño. Para sus críticos, en cambio, su presencia en Miami fue solo un capítulo más en la lista de extravagancias que lo mantienen vigente en la conversación digital.

El cantante Mexicano Christian Castro presente en el Chase Stadium para presenciar el encuentro entre #InterMiamiCF vs Tigres



🎥 @AreaSportsNet pic.twitter.com/AFCIj3Inx2 — Alonso El Inca (@alonso_inca) August 21, 2025

