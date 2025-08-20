Alana Flores recibe cinturón del CMB tras triunfar en Supernova Strikers

La streamer mexicana, Alana Flores tuvo su cuarta pelea de box y obtuvo la victoria sobre Gala Montes. Con ello sigue invicta y pinta para un futuro exitoso en el pugilismo.

El regalo del CMB a Alana Flores

Alana Flores todavía no se dedica profesionalmente al boxeo, aunque no descarta hacerlo por su amor a este deporte. La streamer ya recibió un incentivo para llegar a esos niveles.

El Consejo Mundial de Boxeo le entregó una pulsera en forma de cinturón. Dicho accesorio solo lo reciben los Campeones del Mundo. “Se acercaron los de la CMB y me dijeron que me lo habían traído para mí”, dijo Alana Flores.

¿Alana Flores es boxeadora?

La creadora de contenido brilló en el boxeo desde su primera pelea en La Velada del Año, evento organizado por el español, Ibai Llanos. Posterior a ello, Alana Flores continuó en el camino del pugilismo y obtuvo resultados positivos.

Este regalo significa una motivación grande para Alana, quien se prepara constantemente para sus peleas. Hasta ahora no tiene ninguna más programada, pero se espera que sea Barbara de Regil, quien le lanzó el reto tras Supernova Strikers.

