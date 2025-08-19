Andrés Vaca rompe el silencio sobre supuesto veto en partidos del América de Televisa

Fin de la novela. Los rumores sobre un supuesto castigo de Televisa en contra de Andrés Vaca han llegado a su fin, esto luego de que el narrador estrella de TUDN aclara y revelara el verdadero motivo de su ausencia en el último partido del América.

En redes sociales comenzó a crecer el rumor de que Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, habría dado la orden de ‘meter a la congeladora’ a Andrés Vaca por sus recientes críticas al equipo. Sin embargo, esta información es completamente falsa.

Tal y como lo reveló RÉCORD el pasado 13 de agosto, la ausencia de Andrés Vaca en TUDN fue por motivo familiar, en específico el cumpleaños de su hijo, por lo que año con año el narrador se ausenta en estas fechas para poder celebrar con su familia y dedicar tiempo de calidad a su hijo.

“Tengo que decir la verdad. El sábado –en ese América vs Querétaro– fue cumpleaños de mi hijo, cumplió tres años y pedí el día”, declaró Andrés Vaca en el podcast Cuadro A.

Andrés Vaca volverá a narrar al América

Una vez aclarada la situación y tras poner fin a la polémica, todo apunta a que Andrés Vaca volverá a narrar a Las Águilas este mismo sábado, pues el duelo de Atlas vs América será transmitido por las pantallas de TUDN.

