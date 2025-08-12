Andrés Vaca tras no narrar el América vs Querétaro: “Gracias por su apoyo, más no puedo decir”

Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN, rompió el silencio luego de no participar en la transmisión del partido entre América y Querétaro correspondiente a la reanudación del Apertura 2024. El duelo, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes estuvo marcado por una fuerte tormenta eléctrica que retrasó su inicio por más de una hora.

El relator no apareció en la cartelera de la previa ni en la narración del encuentro, algo que llamó la atención de los aficionados. Durante un reciente podcast, Vaca agradeció las muestras de cariño, aunque evitó dar detalles sobre el motivo de su ausencia.

Agradeció el apoyo

“No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana. Solo quiero mandarle un mensaje a toda la afición americanista: gracias por su apoyo, gracias por todos los mensajes que me mandaron este sábado, gracias por estar conmigo, por respaldarme”, expresó.

Tras su ausencia, varios seguidores en redes sociales, algunos con tono de broma, manifestaron que extrañaron su estilo de narración en los partidos del América. Los comentarios de apoyo se multiplicaron en sus publicaciones, reforzando el vínculo que el comunicador mantiene con la afición azulcrema.

Andrés Vaca se ha convertido en una de las voces más reconocidas en la narración de futbol en México, especialmente en los compromisos de las Águilas. Por ahora, el narrador mantiene la reserva sobre las razones que lo dejaron fuera de este encuentro.

