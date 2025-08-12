¿Quéeee? Necaxa se enfrasca en ‘discusión’ con ESPN por Justin Verlander

Momento inaudito sucedió en redes sociales con la cuenta oficial de los Rayos del Necaxa y ESPN debido a Justin Verlander, pitcher de los San Francisco Giants, que consiguió su ponche 3 mil 500 en la MLB.

A los hidrocálidos no les gustó que les ‘cuestionaran’ su posteo en el que felicitaron al beisbolista por parte del medio deportivo y especialmente en el tono que lo hicieron con un “QUÉEEEE”.

Posteo del Necaxa l CAPTURA

¿Qué posteó ESPN?

ESPN no dejó pasar el momento para hacer mención de una felicitación poco inusual por parte del Necaxa: “¡¿QUÉEEEEE?! El Necaxa felicitó a Justin Verlander..”, acompañado de un emoticón con una cáritas ‘estallando’.

“El pitcher de los San Francisco Giants consiguió su ponche 3.500 en las…”, terminó referenciando el medio deportivo con la imagen del posteo del Club Necaxa y una imagen del beisbolista.

ESPN l CAPTURA

¿Cómo respondió Necaxa?

Tras la publicación de ESPN finalmente la cuenta del Necaxa sentenció respondiendo: “Imaginamos que el ‘¡¿QUÉEEE?!’ es por la tremenda estadística de Justin Verlander en la MLS, ¿no, ESPN? Porque la parte de que sea ‘jefe’ ya es noticia vieja (desde 2021)”.

“Aprovechando, para no sorprenderlos…tenemos nueva serie en Disney+ con otros de nuestros ‘jefes’ Eva Longoria, Elhenney y Reynolds”, sentencia con una foto del beisbolista portando los colores del equipo acompañados de dos cachorros”.

Necaxa respondió l CAPTURA

