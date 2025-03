Omar Cruz se une a la MLB con San Diego Padres: "No me la creo"

Omar Cruz se unirá al roster de San Diego Padres en el Opening Day de MLB 2025. El lanzador mexicano compartió sus emociones sobre la noticia, que llegó de manera inesperada y que todavía no se cree.

Así recibió la noticia

El sonorense relató que estaba por ir a la Liga de AAA, pero que de manera inesperada, su manager le dio la noticia de que jugará en San Diego, donde ya tuvo paso en 2021, hasta que en 2023 quedó libre.

“Muy emocionado; la llamada fue... yo estaba en El Paso (Texas), iba para la Liga de AAA y en eso me llamó el manager y me dijo: te vas a San Diego. No me la creía, todavía no me la creo, estamos emocionados”, dijo Cruz.

Cruz compartió la noticia con su familia con orgullo. “en cuanto colgué esa llamada, le marqué a mi papá y le dije, ¿estás con mi mamá? Y me dijo, sí. Y ahí llegó mi hermana también ahí y ahí les dije”, contó.

El rol de cruz en los Padres

Sobre sus habilidades, Cruz aseguró que su mejor pitcheo es el cambio, además reveló el rol que tendrá en la novena de San Diego, pues ya sostuvo una conversación sobre ese tema con Mike Shildt, manager de los Padres.

“Mi mejor pitcheo es el cambio; entonces, es el pitcheo que más confianza le tengo; es el pitcheo que les gusta, que tengo. “Ayer tuve una conversación con él (Mike Shildt) y mi rol, me dijo, sería hacer el relevo largo”, mencionó Cruz.

AP