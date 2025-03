Alejandro Kirk extiende contrato con Blue Jays

Alejandro Kirk seguirá siendo jugador de los Toronto Blue Jays, el receptor llegó a un acuerdo con la escuadra por una extensión por cinco temporadas más.

El nuevo contrato es por 58 millones de dólares y un bono por firma que sigue sin ser revelado, este convenio llevará al jugador a la agencia libre hasta los 31 años de edad y con 10 campañas con los Azulejos.

Se espera que en los próximos días se haga la oficialización de los Blue Jays con su receptor quien ha sido una de las figuras gracias a su aporte defensivo y ofensivo.

Desde su arribo en 2020 con los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk se ha establecido como un catcher mediático en 2023 fue elegido al Juego de Estrella de la MLB y suma 362 imparables y 36 cuadrangulares en su carrera

Registra 103 juegos de temporada regular con la escuadra de Toronto durante el 2024, de las cuales 93 fueron como receptor, siete como bateador emergente y seis como designado.

When you remember your team will be playing a #SpringTraining home game in just TWENTY days pic.twitter.com/wLht5ZPGNq

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) February 6, 2023