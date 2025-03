Rockies firman por 1.25 millones de dólares y un año con jardinero Mickey Moniak

Los Rockies de Colorado añadieron variantes a su jardín el miércoles, al llegar a un acuerdo por un año y 1,25 millones de dólares con Mickey Moniak, informó una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente.

Moniak bateó para .219 con 14 jonrones y 49 carreras impulsadas la temporada pasada con los Angelinos de Los Ángeles. El pelotero de 26 años fue dado de baja por los Angelinos el martes después de ganar al equipo en el arbitraje salarial.

Recibirá 483.781 dólares como compensación en lugar de su salario de 2 millones.

Moniak fue la primera selección del draft de 2016, reclutado por los Filis de Filadelfia. Pasó partes de tres temporadas con los Filis antes de ser traspasado en agosto de 2022 a los Angelinos a cambio del lanzador Noah Syndergaard.

Colorado ha estado afinando su plantilla antes de su apertura de temporada, el viernes contra los Rays de Tampa Bay. El fin de semana pasado, los Rockies intercambiaron al jardinero Nolan Jones a los Guardianes de Cleveland por el infielder y jardinero Tyler Freeman.

El movimiento ofrece más flexibilidad después de que el equipo perdió al venezolano Thairo Estrada por una fractura en la muñeca derecha.

