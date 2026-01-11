Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers EN VIVO Ronda de Comodines

El duelo de comodín entre los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers se presenta como uno de los enfrentamientos más atractivos de la ronda inaugural de los playoffs de la NFL. Dos franquicias históricas, con estilos distintos pero con planteles cargados de talento, se miden en un partido que promete intensidad de principio a fin y en el que el margen de error será mínimo.

Philadelphia llega a este compromiso con la urgencia de reencontrarse con su mejor versión. Los Eagles han tenido una temporada marcada por altibajos, pero cuentan con una base sólida que combina experiencia y juventud. El liderazgo del quarterback y la fortaleza de su línea ofensiva serán claves para sostener ofensivas largas y evitar que el rival controle el ritmo del partido.

El ataque terrestre de los Eagles aparece como uno de sus principales argumentos. La capacidad para establecer la carrera no solo les permite avanzar yardas, sino también abrir espacios en el juego aéreo y mantener descansada a su defensiva. En un duelo de eliminación directa, este aspecto puede marcar la diferencia.

Por su parte, los 49ers de San Francisco llegan con la etiqueta de equipo completo y bien equilibrado. La escuadra californiana ha destacado por su ofensiva versátil, capaz de dañar tanto por tierra como por aire, apoyada en un sistema que prioriza la disciplina y la ejecución precisa en cada jugada.

La defensiva de San Francisco será uno de los grandes focos del partido. Su capacidad para presionar al quarterback rival y provocar errores ha sido constante a lo largo de la temporada. Si logran imponer su físico desde los primeros drives, los 49ers podrían inclinar el encuentro a su favor.

1Q l Eagles 0-0 49ers

Kick-off

Patada de Eagles y 49ers tienen primera ofensiva en el Lincoln Field

1Q l Eagles 0-7 49ers

Demarcus Robinson rompe el cero con el primer touchdown. Eddy Pineiro hace válido el gol de campo para tomar la ventaja

1Q l Eagles 6-7 49ers

Dallas Goedert firma touchdown pero insuficiente para empatar tras gol de campo fallado

2Q l Eagles 13-7 49ers

Goedert aparece en las diagonales a pase de Hurts; sin embargo, vuela pañuelo, al final la anotación es buena para Eagles. Gol de Campo válido para remontar ante una dura defensiva californiana

2Q l Eagles 13-7 49ers

George Kittle termina lesionado, y con ayuda del carrito de apoyo médico para abandonar el terreno de juego, tras una lamentable jugada que termina con la pantorrilla tocada cuando se disponía los 49ers con la ofensiva en el segundo cuarto

2Q l Eagles 13-10 49ers

Los 49ers cambian la estrategia en la jugada y deciden dejar la responsabilidad en Eddy Pineiro quien hace válido el gol de campo y los tres puntos que suman en el marcador