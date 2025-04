Necaxa se reconcilia con el triunfo y se impone ante Puebla

Después de dos partidos consecutivos sin victoria, Necaxa se reconcilió con el triunfo luego de imponerse 1 a 0 ante Puebla. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón colocó cifras definitivas en el primer tiempo con la anotación de José Paradela.

IMAGO7

Con un inicio cerrado y complicado para ambas escuadras, Necaxa se mostraba mejor en el terreno de juego, en la generación en ofensiva y en el manejo de los hilos del encuentro, por lo que Larcamón dominó a su ex equipo.

Paradela al rescate

Cerca del final de la primera mitad, en un cobro de tiro libre, apareció José Paradela, quien con un disparo potente a la parte baja del arco de la Franja, venció a Julio González para colocar el 1 a 0 en el partido, resultado que posteriormente se convirtió en el tanto de la victoria para Necaxa.

IMAGO7

Puebla intentó pero no encontró el camino hacia el marco rival, la falta de variantes en ataque terminaron por hundir más al cuadro local, al no tener respuesta ante su ex entrenador.

Puebla sumó su tercera derrota consecutiva y cerró el torneo con nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria, registrando solo dos triunfos en el presente campeonato.

Necaxa, Caballo Negro del torneo

Por su parte Necaxa terminó el torneo como el Caballo Negro del campeonato, sorprendiendo a propios y extraños se colocó de manera momentánea en el cuarto sitio de la tabla general con 31 unidades.

