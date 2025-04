Alan Pulido reconoce la importancia de juego ante Atlas: “Es de vida o muerte”

De cara al Clásico Tapatío de este fin de semana, el delantero del Guadalajara, Alan Pulido aseguró que ante Atlas será un juego de vida o muerte, luego de que además del orgullo de la ciudad se disputan su boleto para acceder el Play-In.

“Hay que ganar este partido, sí o sí. No hay ni empate ni derrota, mucho menos, si realmente salimos con la mentalidad de ganarlo, porque no hay otra, es vida o muerte, es la realidad. Y ya esperar qué pasa en el partido contra Pumas-Tigres, pero primero nosotros tenemos que pensar en nosotros, en el partido, ganarlo y ya ver qué pasa más adelante”, señaló.

Para 'Puligol' el duelo ante los Rojinegros será un partido complicado, por lo que dijo que hay mucho por ganar y una victoria será muy importante además de lo que representa el medirse el odiado rival de la ciudad.

“Estos partidos son difíciles, es un clásico, se juegan muchas cosas, no solamente la clasificación, está el orgullo, está el hecho de la afición, toda la realidad que existe, y sabemos que obviamente hay mucho, hay mucho por ganar en este tipo de partidos. Como lo mencionas, por ahí si se logra la victoria y por ahí Pumas no gana o empata, no podemos por ahí desclasificarlo, entonces realmente nos toca hacer lo que nos toca, corresponder en el campo, ganar este partido que para nosotros es muy importante y obviamente por el tipo de rival que es”, agregó.

Al final, reveló que para él ha sido un semestre complicado luego de que no realizó la pretemporada con el equipo, sin embargo, aseguró que buscará seguir colaborando en la cancha o desde el banquillo ante las rotaciones que existen en su posición.

“Ha sido muy raro en todos los aspectos, obviamente primero porque no hice una pretemporada con el equipo y obviamente en un torneo corto como lo es acá en la Liga Mexicana, yo creo que la pretemporada depende mucho de eso, para que termines de una manera bien, que estés como al 100, pero bueno, dentro de todo creo que me ha tocado colaborar ahí, llegué por ahí marcando goles, ahora por ahí ha habido mucha rotación en el equipo, pero bueno, siempre apoyando al compañero que esté y obviamente yo tratando de seguir dando lo máximo en entrenamientos y en cada partido para poder obviamente ganar triunfos y por ahí ayudar a mi equipo a colaborar con eso”, concluyó.

