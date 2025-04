Uros Durdevic decepcionado pese a pelear el campeonato de goleo: “No cumplí el objetivo”

El delantero del Atlas, Uros Durdevic aseguró que no se siente bien, pese a pelear el campeonato de goleo en el presente torneo, luego de que sus anotaciones no ayudaron a que el equipo Rojinegro consiguiera la clasificación a Liguilla.

"Nuestro objetivo era clasificar a liguilla, objetivo que no cumplimos. No me siento bien, porque con mis goles no cumplí el objetivo. Mañana queda un partido muy importante para nosotros y la afición, vamos a ir a ganar el partido", señaló.

Uros Durdevic | IMAGO7|

'Djuka' aseguró que no se imaginaba vivir algo así en México, sin embargo, reveló que más que el campeonato de goleo, espera conseguir la victoria ante Chivas, ya que sería algo más significativo.

“En un club nuevo a donde llego, quiero ser protagonista y meter goles. No me imaginaba así, viví un torneo personal muy bueno y ojalá le pueda dar esa alegría al club de ser el primer campeón de goleo en el club. Sería algo histórico."

Uros Durdevic | IMAGO7|

“Ojalá que se cumpla. El primer lugar es el objetivo, la victoria sería más importante que el campeón de goleo. El Clásico significa mucho para los aficionados y lo pongo por arriba del título de goleo”, agregó.

Al final, puntualizó que espera poder anotar un gol nuevamente ante Chivas y que este le dé el triunfo al equipo Rojinegro, para con ello cerrar con una victoria el torneo

Djuka | IMAGO7|

“Tengo que marcar el primer gol en el clásico, significa mucho para el club, aficionados y toda la ciudad. Queremos ir con buen sabor a las vacaciones y una victoria mañana, sería mucho para nosotros”, concluyó.

