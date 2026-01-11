NFL: ¿Cuándo y dónde ver Texans vs Steelers de la ronda de Wildcard?

Este fin de semana comenzó la fase final de la temporada en la National Football League con la ronda de comodines donde, los Pittsburgh Steelers, buscarán seguir avanzando para llegar al Super Bowl XL, que se jugará en el Levi's Stadium.

Después de haber terminado en la cuarta posición de la siembra en la Conferencia Americana, los Steelers recibirán en el Acrisure Stadium a C.J. Stround y a sus Houston Texans.

Los Steelers terminaron la temporada con récord de 10 ganados y siete perdidos, muy cerca del 12 ganados y cinco perdidos de los Texans, quienes quedaron en peor posición gracias a no haber ganado su división.

Los Houston Texans mantuvieron el impulso de las dos temporadas anteriores y consiguieron clasificarse a los playoffs de la NFL por tercer año consecutivo, mientras los Steelers volvieron a ganar su división después de cinco años.

Los Steelers buscan romper su sequía de nueve años sin poder ganar en postemporada, aunque la estadística juega de su lado esta vez, el equipo de Pittsburgh no ha perdido en los últimos 23 partidos que ha jugado en lunes.

Por su parte, los Texans buscan mantener la buena racha e incrementar su paso perfecto, los de Houston enfilaron nueve victorias para acceder a los playoffs, buscan ganar su décimo partido.

¿Cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers?