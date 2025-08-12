El anillo de Georgina Rodríguez: cuántos años de salario mínimo costaría en México

El lujoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez se ha convertido en tema de conversación no solo por su belleza, sino por su exorbitante valor. Según estimaciones de expertos joyeros, la sortija podría costar entre 10 y 12 millones de euros, es decir, alrededor de 130 millones de pesos mexicanos. Con un diamante central de 40 quilates, incrustaciones adicionales y el característico diseño Cartier 1895, esta joya es comparable con la icónica que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor. La pregunta es: ¿cuánto tiempo necesitaría trabajar, sin gastar un solo peso, alguien que gana el salario mínimo en México para adquirir una pieza así?

Georgina se ha caracterizado por ser un símbolo de la moda | IG: @georginagio

El valor del anillo y el cálculo con el salario mínimo

En México, el salario mínimo diario para 2025 se ubica en $249 pesos, lo que equivale a $7,470 pesos mensuales considerando un mes de 30 días. Si una persona decidiera ahorrar absolutamente todo su sueldo, sin gastar en alimentación, transporte o vivienda, necesitaría alrededor de 17,400 meses para alcanzar la cifra de 130 millones de pesos.

Esto significa que, en años, la espera sería de aproximadamente 1,450 años de trabajo continuo para igualar el valor del anillo de Georgina Rodríguez. Un tiempo que rebasa cualquier expectativa de vida humana, lo que evidencia el nivel de exclusividad y lujo de esta joya, reservada solo para las grandes fortunas.

CR7 y Georgina paseando en público | IG: @georginagio

Un lujo comparable con las joyas más icónicas del mundo

La pieza no solo destaca por su precio, sino por su simbolismo en el mundo de las celebridades. Al tratarse de un posible diseño Cartier, la joya entra en el selecto grupo de anillos de compromiso más costosos y exclusivos de la historia. El modelo Cartier 1895, con su estilo clásico y sofisticado, se ha convertido en un referente del lujo atemporal.

Comparaciones con el legendario anillo de Elizabeth Taylor no son casuales, ya que ambos comparten un diamante de gran tamaño y un diseño que exalta el brillo de la piedra central. Más allá de su valor económico, este tipo de piezas representan un símbolo de estatus y amor eterno, aunque para la gran mayoría de las personas su adquisición sea prácticamente imposible.

La familia de Cristiano celebrará próximamente su boda | IG: @georginagio

