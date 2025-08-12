¡Retumban las campanas y habrá boda memorable! Ocho años después de su primera aparición pública, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán nupcias, en una noticia que impactó al mundo entero. Fue la pareja del futbolista quien compartió en sus redes sociales una foto de las manos de ambos, la de ella con un enorme anillo que por sí solo ha dado de que hablar.

La lujosa joya es casi del largo de la falange proximal del dedo anular de Georgina, con un anillo blanco brillante, ovalado, en una base plateada que bien podría ser oro blanco. Aunque de momento no se sabe de qué marca es, no hay duda alguna que CR7 desembolsó una importante cantidad de dinero en este especial obsequio.

¿Cuánto vale el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina?

Según un joyero especializado, Iñaki Torres, entrevistado por la revista Hola, el anillo podría alcanzar un valor de entre 10 y 12 millones de euros, que corresponde a aproximadamente 130 millones de pesos mexicanos. En el pasado, a Georgina se le ha visto utilizar joyas Cartier, por lo que medios especializados especulan que este podría ser el mismo caso y que la joya tendría un valor mínimo de cinco millones de euros.

¿Qué jugadores se podrían comprar con lo que vale el anillo?

En el escenario del valor mínimo, de cinco millones de euros, sería lo mismo que valen futbolistas como Víctor Dávila de América, Raúl 'Tala' Rangel de Chivas, Willer Ditta de Cruz Azul o Pedro Vite de Pumas, junto con otros diez jugadores. Sin embargo, si el precio es de 10 millones, la lista se reduce.

Ángel Correa de Tigres y Alexis Vega de Toluca tienen valor de 10 millones, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt. Mientras que el recién llegado Allan Saint-Maximin se ha convertido en el más valioso, con un valor de 13 millones, por lo que también rondaría en lo mismo que el anillo.

En cuanto a otros jugadores como Álvaro Fidalgo, Érik Lira, Luis Malagón, Alejandro Zendejas, Paulinho, entre otros, podrían comprarse con lo mismo que se gastó en el anillo y además sobraría un poco.

Allan Saint-Maximin - 13 mde

Ángel Correa - 10 mde

Alexis Vega - 10 mde

Álvaro Fidalgo - 9 mde

Érik Lira, Luis Malagón, Alejandro Zendejas - 8 mde

Paulinho, Marcel Ruiz, Mateuz Bogusz - 7.5 mde

