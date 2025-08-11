Generación FIFA: México implementará perros entrenados como seguridad para el Mundial 2026

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) presentó a cinco camadas de cachorros que integrarán la llamada Generación FIFA, un programa especial diseñado para reforzar la seguridad durante el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos perros serán adiestrados para detectar explosivos en puertos y aeropuertos, con el objetivo de prevenir incidentes ante la llegada de millones de aficionados al país. Cada cachorro está siendo evaluado en zootecnia para definir su función dentro del proyecto, que promete “proteger y cuidar este gran evento que une a millones de personas”.

“Nuestros elementos caninos tendrán una gran misión: garantizar la seguridad de un evento de talla mundial”, destacó la marinera Reyes en una publicación compartida en redes sociales por Semar.

El entrenamiento incluye selección, pruebas de aptitud y prácticas especializadas, enfocadas principalmente en la detección de explosivos, además de habilidades de socialización y trabajo en equipo. En la primera fase, las madres enseñan a los cachorros a convivir en manada; luego, el personal naval aplica ejercicios de marcaje y simulaciones de situaciones reales para reforzar la respuesta de los animales.

Ejercicios en sedes mexicanas, con miras al Mundial 2026

La seguridad del Mundial 2026 no dependerá únicamente de la Semar. Desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desarrollado ejercicios interinstitucionales para reaccionar ante posibles ataques terroristas en ciudades y estadios sede.

En agosto de 2022 comenzó el Segundo Ejercicio Interinstitucional “Atentado terrorista en un estadio de futbol”, que simula el uso de artefactos explosivos improvisados y sustancias químicas. Entre las sedes destacan el Estadio Azteca y el Centro Militar de Entrenamiento Sistematizado de la Escuela Superior de Guerra en Ciudad de México.

La combinación de canes entrenados, fuerzas armadas y colaboración internacional representa uno de los despliegues de seguridad más ambiciosos en la historia deportiva del país.

