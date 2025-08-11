Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Cómo nació su romance y los momentos que marcaron su relación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han protagonizado una de las historias de amor más mediáticas y admiradas de la última década. Todo comenzó en el verano de 2016, cuando el futbolista portugués entró a una tienda de Gucci en España donde Georgina trabajaba. Un flechazo instantáneo marcó el inicio de un romance que, con el paso de los años, ha dado la bienvenida a cinco hijos y ha mostrado una complicidad única tanto en la vida privada como frente a las cámaras.

La pareja ha mostrado su felicidad en redes | IG: @cristiano

El flechazo en 2016 y el inicio de su romance

El primer encuentro fue tan inesperado como mágico. Georgina recuerda que estaba a punto de terminar su turno cuando apareció Cristiano, acompañado de amigos y de su hijo Cristiano Jr. “Empecé a sentir cosquillas en el estómago… no quería ni mirarle”, contó la modelo en su reality Soy Georgina. Por su parte, el futbolista asegura que fue “un momento de click” que se quedó grabado en su mente.

Con el tiempo, Cristiano comenzó a buscarla después del trabajo, llegando incluso en su Bugatti, un gesto que sorprendía a los compañeros de Georgina. Para ambos, el inicio fue “super bonito” y pronto supieron que habían encontrado a la persona con la que querían compartir su vida.

Georgina, CR7 y Cristiano Jr. festejando el año nuevo en 2019 | IG: @cristiano

Momentos clave: familia, duelos y felicidad compartida

La pareja hizo su debut en redes sociales en mayo de 2017 y, desde entonces, han protagonizado incontables apariciones públicas y publicaciones que muestran su amor. Ese mismo año dieron la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina, y a los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación en un vientre de alquiler. Cristiano Jr., hijo mayor del futbolista, ha crecido muy cercano a Georgina, a quien considera una madre más.

No todo ha sido alegría: en abril de 2022 vivieron uno de sus momentos más duros al perder a uno de los gemelos que esperaban. Pese al dolor, se aferraron a su familia y celebraron la llegada de Bella Esmeralda. Hoy, Cristiano y Georgina continúan viajando, trabajando y compartiendo su vida, siempre demostrando que su historia es tan sólida como el primer día.

Foto de la familia completa | IG: @cristiano y @georginagio

Ahora, la pareja ha mostrado en redes sociales su compromiso formal, con Georgina mostrando el lujoso anillo que Cristiano eligió para el momento especial. Aún se desconoce la fecha de la boda; sin embargo, la noticia ya le ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas.

