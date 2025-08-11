Marcelo Mayer sorprende con bate inspirado en Rayo McQueen para el Players' Weekend

El Players’ Weekend es un evento anual de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) que se celebra desde 2017, donde los jugadores de los 30 equipos lucen elementos atípicos en sus uniformes durante partidos de temporada regular. Además, la liga flexibiliza las reglas para que los peloteros personalicen su equipamiento, como calzado deportivo, guantes de bateo, muñequeras, mangas de compresión, máscaras de receptor y bates, permitiendo diseños únicos que expresen su personalidad.

Desde la temporada pasada, la iniciativa se ha enfocado en que los jugadores apoyen a sus organizaciones benéficas favoritas y fortalezcan el vínculo con los aficionados. En 2025, el infielder de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su lado más creativo y sus gustos cinematográficos.

Personalizó su bat | AP

Un bate con velocidad de película

Marcelo Mayer, seleccionado en la primera ronda del Draft 2021 por los Red Sox y debutante en la MLB en 2025, causó sensación en el Players’ Weekend de este año. El pelotero con ascendencia mexicana de 22 años llevó un bate personalizado con el diseño de Rayo McQueen, icónico personaje de la película animada de Pixar Cars.

El bate destaca por sus colores rojos y amarillos característicos, los ojos del famoso auto y el número 39, en referencia al jersey que Mayer utiliza con Boston. Sin duda, esta pieza no solo fue una herramienta de juego, sino también un guiño a la cultura pop que capturó la atención de fanáticos y medios especializados.

Se enfocó en el personaje animado | X

El toque especial del Players’ Weekend

La personalización de bates y equipo durante este evento no solo es una muestra de estilo, sino también una forma de que los jugadores conecten con sus seguidores. En el caso de Mayer, el bate inspirado en Rayo McQueen fue una declaración divertida y llamativa que mezcló la pasión por el béisbol con la nostalgia cinematográfica, convirtiéndose en una de las piezas más comentadas del fin de semana.

Mostró sus gustos | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Multitud celeste recibe a Cruz Azul en San Luis y afecta hasta a Marilyn Manson