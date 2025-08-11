Karely Ruiz recibe gancho al hígado en su preparación para el Stream Fighters 4

Recién estrenada como mamá, Karely Ruiz ha decidido dar un giro sorprendente a su carrera y se alista para subir al ring en el evento Stream Fighters 4, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre.

La regiomontana de 24 años, conocida por su gran presencia en redes sociales, hará su debut en el boxeo enfrentando a la influencer colombiana Karina García en una pelea pactada a tres rounds.

No saben lo cansado que son los entrenamientos de llevo 3 meses entrenando con todo, espero y valga la pena me siento cansada pero feliz por que estoy haciendo las cosas bien 💕y aún así con críticas no me rajooooo acá andamos😍

Lejos de tomarlo como un reto pasajero, Ruiz ha mostrado un firme compromiso con su preparación física. En videos que circulan en redes sociales, se le ve recibiendo potentes ganchos de su entrenador, mientras, con el rostro tenso por el esfuerzo, pide mayor fuerza y velocidad en los golpes para perfeccionar su técnica.

Las imágenes han llamado la atención de sus seguidores, no solo por su entrega en los entrenamientos, sino también por la marcada tonificación de su abdomen, que muchos ya describen como “de acero”.

La pelea promete ser uno de los atractivos principales de la cartelera de Stream Fighters 4, evento que ha ganado popularidad al reunir a creadores de contenido en duelos deportivos de alto espectáculo. Con su determinación y carisma, Karely Ruiz busca demostrar que está lista para sorprender tanto arriba del ring como lo ha hecho en cada faceta de su carrera.

