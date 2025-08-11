Divertida aparición de Carlos Alcaraz con máscara de lucha libre en el Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati vivió una escena curiosa y muy comentada cuando Carlos Alcaraz apareció en la pista de entrenamiento usando una máscara de lucha libre mexicana, similar a la del legendario Doctor Wagner. El gesto fue provocado por el regalo que un joven aficionado le entregó mientras el murciano firmaba autógrafos y se tomaba fotos con sus seguidores.

Un regalo especial de un aficionado mexicano

La historia detrás de la máscara comenzó cuando, tras un entrenamiento, Alcaraz se acercó a la grada para convivir con los aficionados. Entre firmas y selfies, un joven le entregó la peculiar máscara, que el tenista no dudó en aceptar con una sonrisa. Minutos después, decidió usarla mientras se dirigía a entrenar, sorprendiendo a todos los presentes.

La acción de Alcaraz probablemente busca seguir mejorando su cercanía con los fanáticos alrededor del mundo. Aunque nació en España, el tenista ha recibido un fuerte apoyo de la afición mexicana, que ahora lo ve como uno de los embajadores no oficiales de su cultura deportiva.

El Masters 1000 de Cincinnati y el ambiente previo

El Masters 1000 de Cincinnati es uno de los torneos más importantes previos al US Open, y Alcaraz llega como uno de los favoritos al título. Su presencia genera gran expectativa, y momentos como el de la máscara solo aumentan la conexión con el público.

Los entrenamientos previos han sido seguidos de cerca por medios y fans, que esperan ver al murciano desplegar su mejor tenis. Si bien el detalle de la máscara fue un acto lúdico, también demuestra la relajada pero concentrada mentalidad con la que llega al certamen.

