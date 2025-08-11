FBI intensifica búsqueda de exatleta olímpico canadiense en México

El FBI de Estados Unidos ha renovado su campaña para localizar al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, quien es buscado desde hace varios meses por diversos cargos relacionados con narcotráfico y delitos violentos. Las autoridades creen que podría encontrarse en México.

A través de su sitio web oficial, el FBI difundió una ficha con la información del exdeportista, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Wedding es señalado por conspiración para distribuir y poseer sustancias reguladas, conspiración para exportar cocaína, operar una empresa delictiva permanente, asesinato, tentativa de asesinato y otros cargos vinculados al narcotráfico.

Wedding participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 | CAPTURA

Recompensa millonaria por información

El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por datos que lleven a la captura o condena de Wedding. El FBI advierte que el exatleta es considerado “peligroso” y que podría estar armado. Según la información que el FBI difundió en redes sociales, Wedding es uno de los "diez prófugos más buscados".

Se cree que el deportista canadiense puede estar en México | CAPTURA

Al deportista, que compitió en snowboard en la prueba de eslalon gigante paralelo masculino en los Olímpicos de 2002, se le acusa de "conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución, conspiración para exportar cocaína, empresa delictiva permanente, asesinato en conexión con una empresa delictiva permanente y delito de narcotráfico, y tentativa de asesinato en conexión con una empresa delictiva permanente y delito de narcotráfico

Canales de contacto con el FBI

La agencia solicita que cualquier persona con información se comunique vía WhatsApp, Signal o Telegram, o bien acuda a la oficina local del FBI, a la embajada o al consulado estadounidense más cercano.

El deportista se ha convertido en uno de los prófugos más buscados | X: @FBIMostWanted