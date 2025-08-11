Pee Wee es arrestado en Texas por presunto manejo en estado de ebriedad

Irvin Salinas Martínez, conocido como Pee Wee, fue arrestado en Edinburg, Texas, la noche del domingo 10 de agosto, acusado de conducir en presunto estado de ebriedad. La detención fue reportada por el periodista Carlo Uriel, quien indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre si hubo personas afectadas. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial que precise el desarrollo del caso o las pruebas que sustentan la acusación.

De acuerdo con fuentes cercanas, el equipo legal del cantante ya analiza las opciones para solicitar su liberación bajo fianza. No se ha informado el monto requerido ni el tiempo estimado para que se resuelva su situación jurídica.

Este arresto se suma a antecedentes previos en los que Pee Wee ha enfrentado señalamientos similares. Tras su salida de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, el intérprete consolidó una carrera como solista con temas como Cumbayá, además de participar en proyectos televisivos.

Seguidores del artista han expresado preocupación en redes sociales mientras esperan información oficial sobre su proceso legal.

