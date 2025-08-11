Fallas en Facebook este 11 de agosto: usuarios reportan problemas para publicar y conectarse

Facebook presentó fallas este lunes que afectaron a usuarios en diferentes regiones, quienes reportaron problemas para usar la plataforma con normalidad. De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes comenzaron alrededor de las 12:00 horas y se incrementaron hacia la 13:30 horas.

Entre los inconvenientes más mencionados por los internautas se encuentran la imposibilidad de publicar contenido, errores en la conexión con el servidor y fallas en la carga dentro de la aplicación móvil. Algunos usuarios también señalaron problemas para iniciar sesión o visualizar publicaciones en sus cuentas.

Las quejas se viralizaron rápidamente en otras redes sociales, donde miles de personas comentaron su experiencia y preguntaron si se trataba de una caída generalizada.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de Facebook, no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción del servicio ni ha dado un estimado de tiempo para su restablecimiento.

Las fallas de este tipo suelen resolverse en pocas horas; sin embargo, las autoridades tecnológicas recomiendan mantener la calma y utilizar canales oficiales para verificar el estado del servicio antes de compartir información no confirmada.

