Nicolás Maduro es denunciado ante la FGR por presuntos vínculos con el crimen organizado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado y cárteles mexicanos. La acusación fue presentada por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien hizo pública la acción a través de un mensaje en sus redes sociales. Alejandro Moreno denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR. / X |

En su declaración, el líder priista afirmó: “Esta mañana denuncié ante la FGR al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena”.

Moreno subrayó que el propósito de esta denuncia es evidenciar la presunta infiltración del narcotráfico en la política y promover su erradicación. “Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, sostuvo.

Esta mañana denuncié ante la @FGRMexico al presidente de Venezuela 🇻🇪, @NicolasMaduro.



Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de MORENA.



Los narcospolíticos deben… pic.twitter.com/TRJZFVaFvz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 11, 2025

El contexto internacional añade relevancia al caso. Hace pocos días, el gobierno de Estados Unidos incrementó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de liderar organizaciones criminales transnacionales que operan en diversos países de la región.

Hasta el momento, ni el presidente venezolano ni autoridades de su gobierno han emitido un posicionamiento oficial sobre esta denuncia presentada en México. La FGR tampoco ha informado públicamente sobre el estatus o el avance de la investigación derivada de la acusación.

stados Unidos incrementó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. / X |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¿Podrías recibir una multa por tapar los espejos del auto con bolsas de plástico?