Americanistas son detenidos por golpiza a fan del Querétaro

Aficionados del América envueltos en polémica nuevamente, dos integrantes de la porra del equipo azulcrema fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por propinar golpiza a un aficionado del Querétaro.

Los elementos de la porra de nombre Juan ‘N’ y José ‘N’ provocaron al menos fractura de pómulo y quijada y terminaron siendo custodiados por agentes de la policía de la Ciudad de México.

América l IMAGO7

Cabe mencionar, que hubieron hechos similares, se desconoce si los elementos detenidos fueron parte de estos actos, realizados entre las calles Kansas y Dakota en la que hubo una riña en la que se detuvieron al menos 30 sujetos tras el partido.

América vence por la mínima

Dentro del juego, las Águilas del América se impusieron por la mínima diferencia a un Querétaro que terminó hundido en el fondo de la tabla de clasificación tras las primeras cuatro fechas, el único gol corrió a cuenta de Dagoberto Espinoza.

El conjunto dirigido por André Jardine consiguió su segunda victoria del torneo para llegar a ocho unidades después cuatro fechas en la que también registran dos empates.

Liga MX l IMAGO7

Próximo juego del América

América llegará entre los primeros de la tabla a la fecha 5; sin embargo, tendrá su primera gran prueba, será visitando a los tigres de Guido Pizarro quienes terminaron por golear con marcador de 7-0 al puebla en la J4.

Liga MX l IMAGO7

