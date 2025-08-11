CDMX activa alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió este lunes una alerta naranja y otra amarilla debido al pronóstico de lluvias intensas acompañadas de granizo y actividad eléctrica.

La Alerta Naranja se activó para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, así como posibles acumulaciones que podrían generar encharcamientos y caída de ramas o árboles.

En tanto, la Alerta Amarilla aplica para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, con lluvias estimadas de entre 15 y 29 milímetros y probabilidad de granizo.

El periodo de mayor intensidad se prevé entre las 14:00 y las 22:00 horas. Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles con corrientes de agua, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, asegurar puertas y ventanas, y mantener despejadas las coladeras para prevenir inundaciones.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y recordó que, en caso de emergencia, pueden comunicarse al 911, Locatel o la línea directa de la dependencia.

