Fallece ‘Guadaña Jr.’, hijo del vocalista de Grupo Bostik, en concierto

La música está de luto. Se dio a conocer el fallecimiento de Óscar Lerma, mejor conocido como ‘El Guadaña Jr.’, era reconocido como el hijo del vocalista de Banda Bostik el ícono cultural dentro del rock urbano.

El artista habría recibido un ataque en un estacionamiento con arma de fuego en el estacionamiento previo a subir al escenario en que daría una presentación en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

De acuerdo a versiones relatadas fue un ataque directo sobre el joven músico que se encontraba en su vehículo en el estacionamiento del Centro de Espectáculos ‘La Lonita’, hasta el momento las autoridades pertinentes no han confirmado la causa del deceso.

Óscar Lerma recibió el impacto de bala que terminó con su vida, mientras que un promotor de espectáculos habría sido herido con el mismo artefacto. Tras lo sucedido se dio por cancelado el evento cultural.

¿Quién fue Óscar Lerma?

‘El Guadaña’, de nombre de pila Óscar Lerma, hizo nacer el grupo de rock llamada Tributo al Gran Jefe, era un joven músico que seguía los pasos de su papá David Lerma, quien se convirtió arriba de los escenarios en un ícono.

¿Quién era su papá?

Su padre es recordado por ser el orquestador de la Banda Bostik, en el que fungía como vocalista y resaltó con fama en el género del rock urbano.

