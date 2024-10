Murió Paul Di’Anno, primer vocalista de la banda Iron Maiden, a los 66 años

El mundo de la música está de luto, luego de que informó sobre la muerte de Paul Di’Anno, quien fue el vocalista de los primeros dos álbumes de estudio de la banda de heavy metal Iron Maiden. El cantante falleció a los 66 años luego de varias complicaciones de salud.

Fue la disquera Conquest Music, con la que trabajaba el músico, quien confirmó su muerte mediante un comunicado.

“De parte de su familia, Conquest Music se entristece de confirmar la muerte de Paul Andrews, profesionalmente conocido como Paul Di’Anno. Paul falleció en su hogar en Salisbury a los 66 años”, se lee en el comunicado.

Paul Di’ Anno venía sufriendo de varias complicaciones de salud, pues en 2015 padeció septis, una enfermedad que afectó principalmente su sistema inmune y lo llevó a pescar infecciones con frecuencia.

Además, el primer vocalista de Iron Maiden estuvo en silla de ruedas durante los últimos años de su vida a consecuencia de una operación de rodilla que le practicaron.

Paul Di'Anno, cuyo nombre de nacimiento es Paul Andrews, nació el 17 de mayo de 1958 en Londres, Inglaterra. Fue conocido por ser el primer vocalista de la icónica banda de heavy metal Iron Maiden, con la que grabó los álbumes debut "Iron Maiden" (1980) y "Killers" (1981). Su estilo vocal crudo y energético ayudó a definir el sonido inicial de la banda.

Monday 21st October 2024

We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di'Anno earlier today. Paul's contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 21, 2024