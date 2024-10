¿René Franco pagó 100 mil pesos a Adrián Marcelo para entrevistarlo?

La entrevista que Adrián Marcelo le dio a René Franco sigue dando de qué hablar, pues ahora surgió una versión que asegura que el periodista le pagó 100 mil pesos al youtuber para que hablara con él sobre su participación en La Casa de los Famosos.

La tan esperada entrevista de René Franco a Adrián Marcelo decepcionó a muchos, ya que el periodista fue criticado por no dejar hablar al influencer, tratando la charla más de la opinión del comunicador que entorno a la polémica participación del regiomontano en el reality show de Televisa, la cual terminó repentinamente cuando decidió abandonar por las acusaciones de ser misógino.

Sin embargo, ahora esa entrevista, que se estrenó posterior a la fecha original por decisión de Adrián Marcelo, trasciende que fue pagada, pues el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba aseguró que René Franco tuvo que pagarle 100 mil pesos al youtuber para convencerlo de grabar con él.

“La primera vez lo bateó, la segunda lo ignoró, hasta la tercera. Le cobró la cantidad de 100 mil pesos. La entrevista se hizo en Los Ángeles, California”, mencionó Rubalcava en su canal de YouTube llamado El Mich TV.

René Franco desmiente que haya pagado a Adrián Marcelo

Esta versión llegó a oídos de René Franco, quien desmintió que haya pagado 100 mil pesos Adrián Marcelo por entrevistarlo, e incluso aprovechó para decir que no le importan las críticas en su contra por la manera en que llevó la entrevista.

“O sea, la teoría en esta es tan estúpida. Te voy a hacer dos teorías así, dos teorías científicas: o Adrián me cobró 100 mil por la entrevista o Michelle Rubalcava se está haciendo chaquetas mentales. La envidia tiene mil caras”, dijo Franco al programa Chisme No Like.

“Por lo que me haya dado la entrevista, no me interesa, pero cuando vio lo que se armó, yo no le pedí que pusiera un tweet. Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa que hay en México para dársela, y eso, pues sí, jode a todos los demás pero yo qué culpa tengo de hacer bien mi trabajo”, agregó.

