Adrián Marcelo con René Franco: “Yo quise jugar un villano… venía lo peor”

René Franco publicó en sus redes sociales extractos de la entrevista que tuvo con Adrián Marcelo, donde hace algunas revelaciones sobre su estrategia dentro de La Casa de los Famosos y de los ataques a Arath de la Torre.

“¡A pocos días de salir al aire! Se hablaron de cosas que a nadie más se le han dicho. Falta poco amigues, paciencia”, declaró el periodista sobre el material que le tiene embargado el creador de contenido.

La estrategia de Adrián Marcelo

En los fragmentos que subió René a su cuenta de Instagram, se escucha decir al influencer cuál fue su estrategia dentro del reality ya que tenía claro que iría de manera maquiavélica.

“Yo quise jugar un villano y este no es un discurso de: ‘ah, lo voy a preparar porque así me fue’. Entonces esta es mi narrativa… Yo lo dije claramente, se lo dije a Slobotzky en un podcast antes: ‘si yo entrara a un proyecto así, me dedicaría a ver el mundo arder’”, declaró.

Adrián Marcelo atacaría a Arath de la Torre

En la entrevista, que todavía no tiene fecha de salida, Adrián Marcelo narró que los ataques a Arath de la Torre eran ciertos y que venían más y cada vez más agresivos.

“Porque yo le iba a seguir, y venía lo peor. Si se asustaron con lo que yo dije a Arath, venía todavía a mucho mayor volumen”, dijo sin antes explicar que Mario Bezares nunca fue ni han sido amigos.

