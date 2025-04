Pachuca busca renovación de Guillermo Almada, aseguró Armando Martínez

Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, afirmó que la institución tuza busca que Guillermo Almada renueve al menos dos años.

“Guillermo Almada tiene un año más de contrato, estamos platicando con él para renovarlo, queremos que se quede dos años más, es el mejor entrenador que hay en México”, señaló.

Descarta negociaciones de otro equipo por Almada

Al ser cuestionado sobre si algún equipo de la Liga MX se ha acercado con ellos para solicitar a Guillermo Almada, aseguró que no le han llegado propuestas.

“No se ha acercado nadie con nosotros; saben (los equipos) que tenemos un año más de contrato con él. No se ha acercado ningún equipo”, dijo.

Aceptó que Pachuca no está en el mejor momento

Sobre la actualidad de los Tuzos en el Clausura 2025, reconoció que no clasificar directo a Cuartos de Final no es lo ideal. “No estamos donde quisiéramos es muy desgastante entrar en Play in".

Por último, sobre si James Rodríguez es opción para refuerzo en el Mundial de Clubes, afirmó que "se tiene que hablar con el DT".

