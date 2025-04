Grupo Pachuca ratifica su oposición al fondo de inversión

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aclaró la controversia que ha envuelto al futbol mexicano los últimos meses, principalmente por el Fondo de Inversión.

El directivo mexicano, compareció ante los medios durante la ceremonia del Salón de la Fama. Martínez, mencionó que han inventado mentiras en su contra en las redes sociales.

Jesús Martínez | IMAGO7|

¿Qué dijo Jesús Martínez?

“Hace medio año que no doy una sola entrevista. Soy un creyente de la libertad de expresión de la trayectoria del periodista, pero vivimos tiempos en que esos valores (credibilidad) están atacados por las noticias falsas. Circulan por las redes, cosas que yo nunca he dicho, en su momento hablaré. Y también hablaremos de los motivos y razones por lo que ocho equipos del futbol mexicano, no firmamos el proyecto del Fondo de Inversión”, comentó Martínez.

El directivo, mencionó que el no estar de acuerdo con el fondo, no es estar en contra del desarrollo del balompié nacional, sino, a favor de un cambio más ‘profundo’ por los problemas existentes.

‘Broma’ sobre la transmisión

Previo a su discurso, Jesús Martínez bromeó sobre la falta de derechos de transmisión en el partido de Pachuca y América.

