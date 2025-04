¡Respiran en Coapa! Alan Cervantes evita la fractura y regresará para la Liguilla

Alan Cervantes libra la fractura. El jugador de las Águilas salió lesionado en el partido entre Pachuca y América. Cervantes tuvo un fuerte choque con Oussama Idrissi, por lo que se fue al hospital para ser revisado.

En un inicio, los doctores del América y André Jardine temían por la peor noticia, pues parecía indicar que se trataba de una fractura. Aunque tenían que esperar los estudios pertinentes para conocer el alcance de la lesión.

Sin embargo, en TUDN dieron a conocer que no se trató de una fractura; siendo una gran noticia para el mediocampista de las Águilas. El jugador mexicano no estará de baja tanto tiempo como en algún momento se llegó a pensar.

Lo que pudimos saber en RÉCORD es que su regreso no se dará antes de la Liguilla del futbol mexicano, pues aunque no una fractura, sí fue una lesión importante en el tobillo derecho. Lesión que debe ser manejada de buena forma para que no se convierta en un tema de mayor gravedad.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÍA?

A todo esto, los partidos que se estaría perdiendo Alan Cervantes son los siguientes: contra Cruz Azul en CONCACAF y Liga, vs Rayados en Monterrey y vs Mazatlán. El objetivo está en que regrese para la Fiesta Grande del futbol mexicano, aunque está pendiente de evolución.

