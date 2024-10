Adrián Marcelo arremete contra René Franco ¡Y eso que lo defendía!

Adrián Marcelo una vez más es motivo de polémica, pues en esta ocasión criticó a René Franco, pese a que el periodista era de los pocos que lo defendía tras su participación en La Casa de los Famosos.

La dichosa entrevista que le hizo el titular del programa La Taquilla al influencer y la cual no se ha publicado todavía porque Adrián Marcelo la tiene resguardada hasta que él decida cuándo se subirá a Internet, fue tema en el más reciente video de Hermanos de Leche, en el que el regiomontano dio a entender que no se sintió cómodo hablando con René Franco.

"Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda, dice ‘es que no sabes nada de televisión’, y yo ‘no, no quiero saber de tele, güey’ ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", comentó Adrián Marcelo a su compañero en Hermanos de Leche, Iván Fematt, ‘La Mole’.

Instagram cancela la cuenta de Adrián Marcelo

Por otra parte, Adrián Marcelo sigue siendo objeto de cancelaciones, pues recientemente su página en Instagram ha sido dada de baja.

Al buscar en la red social de Meta la cuenta del youtuber que es @adrianmarcelo10, Instagram muestra un mensaje que dice “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”.

Cuando aparece dicha leyenda al buscar un perfil de Instagram, es porque regularmente la red social toma eso como medida cuando detecta que un usuario ha infringido sus normas, entre las que destaca no publicar contenido inapropiado como imágenes violentas, sexuales o discriminatorias. También está prohibido enviar mensajes masivos, comprar seguidores o hacerse pasar por otra persona, todo esto con el único objetivo de garantizar la seguridad y el respeto a los usuarios de la aplicación.

